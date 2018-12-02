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ستاندرآند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للبحرين عند (B+/B)

ستاندرآند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للبحرين عند (B+/B)
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