ستاندرآند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للبحرين عند (B+/B)

البحرين

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي للبحرين عند (B+/B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا وقالت الوكالة إن من غير الواضح حتى الآن مدى ارتباط حزمة الدعم المالي بالتقدم في خطة البحرين الطموحة لترسيخ ماليتها العامة.

وأضافت أن الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة يعكس رأياً بأن البحرين ستستخدم الدعم المالي من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي لتسريع وتيرة ترسيخ المالية العامة في مواجهة مخاطر خارجية.

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