سر شعار تويتر الجديد X الذي سيحل مكان الطائر الأرزق

أثار الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك ضجة كبيرة في الساعات الماضية بعد إعلانه عن نيتع تغيير شعار الطائر الأزرق في تويتر.

إيلون ماسك يعلن عن تغيير لوغو تويتر

كشف ماسك من خلال تغريدة له إن الطائر الأزرق سيودع تويتر قريبًا، قائلًا سنودع العلامة التجارية لتويتر قريبًا، وكل الطيور، وأضاف ماسك غنه بصدد استبدال العصفور الأزرق بشعار يتمتع بالجودة، ومن المفترض أن ينطلق حول العالم ابتداءً من يوم غد.



ولاحقًا نشر الملياردير المثير للجدل فيديو لشعار حرف إكس x، مما جعل رواد تويتر يرجحون ان الشعار الجديد القادم لتويتر هو x، متسائلين عن السر وراء الشعار الجديد.

سر شعار تويتر الجديد X الذي يحل مكان الطائر الأرزق

كشف ماسك قبل أشهر عن رؤيا جديدة وهي شركة إكس كورب X Corp تضم جميع أعماله بما فيها تسلا وتويتر، وتقدم هذه الشركة مل ما يبحث عنه الناس في الإنترنت.

وأفادت وثبقة قدمت في محكمة بكاليفورنيا إن شركة تويتر اندمجت مع شركة X Corp وبالتالي تويتر لم تعد شركة قائمة، ويمكن ملاحظة شعار الشركة عند تحميل التطبيق في متجر التطبيقات.

وكان الملياردير الأمريكي قد سجل في شهر مارس الماضي شركة جديدة حملت اسم "إكس إيه آي كورب" (X.AI Corp) في نيفادا.

أُطلق على التطبيق الجديد لقب "التطبيق الخارق أو تطبيق كل شيء" وذلك كونه تطبيق يقوم بالعديد من المهمات في وقت واحد، حيث يمكن أن تستخدمه لطلب السيارة والطعام ومعالجة المعاملات البنكية والعديد من الأمور التي يمكن القيام بها عبر الإنترنت.