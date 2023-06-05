سعرها 18 الف دولار..تعرف على السيارة الفارهة الاكثر شيوعا في دبي

أظهر فيديو على منصة تيك توك، صوّر داخل أحدى معارض السيارات الفخمة في إمارة دبي، وتم تداوله على نطاق واسع، تباين أسعار السيارات الفارهة والخارقة بشكل كبير.

فبينما يبلغ سعر سيارة فارهة بمواصفات مميزة اقل من 20 الف دولار، قد يفوق سعر الاخرى ملايين الدولارات.

ما هي السيارة الفارهة الأرخص سعرًا في دبي؟

سيارة مرسيدس G63 G Wagon، السيارة الفارهة هي الارخص ثمنا في المعرض، وتعتبر هذه السيارة شائعة جدًا في دبي، بينما كانت أغلى سيارة في المعرض لامبورجيني فينينو رودستر بسعر يبلغ 45 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 12,251,614.50 دولار أمريكي.

وتحديدًا، كانت السيارة الأقل سعرًا في المعرض من موديل 2019، وبسعر 67,000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 18,241.54 دولار أمريكي.

بيد انه سعر أحدث طراز لهذه السيارة يبدأ سعره من 180,150 دولار أمريكي و700,000 درهم إماراتي، اي نحو 190,582.7 دولار امريكي.

مواصفات سيارة G63 :

تمتاز هذه السيارة بمحرك V-8 مزدوج التيربو بقوة 577 حصانًا، وبمقصورة فاخرة مزودة بعجلات قياس 20 بوصة. الى ذلك، تتضمن سيارة مرسيدس AMG G63 عجلات قياس 20 بوصة ومقاعد جلد.

اما عن محرك هذه السيارة، فهو بقوة V-8 توربو سعة 4.0 لتر يولد قوة 577 حصانًا وعزم دوران يبلغ 627 رطلًا.

فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، تصنف وكالة حماية البيئة استهلاك G63 بحوالي 13 ميلاً في الغالون في المدينة و16 ميلاً في الغالون على الطريق السريع.

تحتوي السيارة على لوحة أجهزة رقمية بحجم 12.0 بوصة ووسائل راحة مثل حاملات الأكواب ونظام كاميرا الرؤية المحيطة.

