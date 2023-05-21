سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21 مايو 2023.. ارتفاع سعر عيار 21 الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الأحد 21 مايو 2023، بشكل نبيس مع بداية التعاملات الصباحية، عقب انخفاضه الأيام الماضية، في ظل استقرار مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,979 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 21 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,880 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,280 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,697 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,754 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,472 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,525 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,360 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,410 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,023 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,066 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,573 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,607 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 21 مايو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (بيع) = 83,881 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (شراء) = 58,658 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الأحد نحو 2,697,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,754,286 جنيهاً مصرياً للشراء.