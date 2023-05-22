سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22 مايو 2023.. عيار 21 الآن

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الاثنين 22 مايو 2023، بشكل طفيف في مستهل التعاملات الصباحية، عقب ارتفاعه أمس، في ظل هبوط مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,977 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 22 مايو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 19,400 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,800 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,771 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,829 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,540 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,593 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر نحو 2,425 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,475 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,079 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,1212 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,617 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,650 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 22 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 86,191 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 87,969 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 22 مايو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الاثنين نحو 2,771,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,828,571 جنيهاً مصرياً للشراء.