سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 21 أبريل 2023

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، انخفاض مؤقت في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب في الفترة الحالية وإجازة عيد الفطر، وتناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,001 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 2,777 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,800 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,546 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,567 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21 أبريل في مصر نحو 2,430 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,450 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,083 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,100 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,620 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,633 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

وصل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (بيع) = 86,369 جنيهاً مصرياً.

وصل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (شراء) = 87,080 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 19,440 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,600 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الجمعة نحو 2,777,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,800,000 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.