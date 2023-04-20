سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 20 أبريل 2023

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 أبريل 2023، ارتفاع نسبي في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب في الفترة الحالية وموعد إجازة عيد الفطر، وتناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,000 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,760 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,783 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,530 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,551 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 20 أبريل في مصر نحو 2,415 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,435 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,070 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,087 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,610 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,623 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 20 أبريل 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (بيع) = 85,836 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (شراء) = 86,547 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 20 أبريل 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 19,320 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,480 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 20 أبريل 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الخميس نحو 2,760,000 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,782,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.