استقر سعر الدولار اليوم في السودان، الأربعاء 7 ديسمبر 2022، في مستهل تعاملات اليوم، وبقي ثابتاً في تعاملات البنوك التجارية المختلفة وكذلك السوق السوداء.

يُذكر أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصحاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ 2019، وتدهورت أحوال البلاد، ليصل الدولار إلى حدود 580 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في السودان (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء بالسوق السوداء عند 580 جنيهاً، وفقاً لصحيفة أخبار السودان.

سعر الدولار في السودان بالبنوك المحلية

كما استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 ديسمبر في أغلب بنوك السودان، كالتالي:

جاء سعر الدولار في البنك السعودي السوداني: 575 جنيهاً للشراء، مقابل 579.31 جنيهاً للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 573.12 جنيهاً للشراء، مقابل 577.42 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيهاً للشراء، مقابل 580.87 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك النيل الأزرق: 579 جنيهاً للشراء، مقابل 583.34 جنيهاً للبيع.



ويأمل البنك المركزي في السودان خلال الفترة الحالية الحصول على الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار دولار، من جانب المانحين الغرب وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، حيث سجل سعر الريال اليوم 153 جنيهاً، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي 157 جنيهاً.