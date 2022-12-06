شهد سعر الدولار اليوم في السودان، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، استقرار قياسي في مستهل تعاملات السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة السودانية، ليواصل بذلك الجنيه السوداني مشوار الصمود.

يُذكر أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصحاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أكتوبر من العام المنصرم 2021.

سعر الدولار اليوم في السودان (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء عند 580 جنيهاً، وفقاً لصحيفة أخبار السودان.

سعر الدولار في السودان بالبنوك المحلية

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في أغلب بنوك السودان، كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك السعودي السوداني: 575 جنيهاً للشراء، مقابل 579.31 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 573.12 جنيهاً للشراء، مقابل 577.42 جنيهاً للبيع.

جاء سعر الدولار في البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيهاً للشراء، مقابل 580.87 جنيهاً للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك النيل الأزرق: 579 جنيهاً للشراء، مقابل 583.34 جنيهاً للبيع.



ويأمل البنك المركزي في السودان خلال الفترة الحالية الحصول على الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار دولار، من جانب المانحين الغرب وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني

تباين سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، حيث سجل سعر الريال اليوم 153 جنيهاً، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي 157 جنيهاً.