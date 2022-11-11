سعر الدولار اليوم في السودان الجمعة 11 نوفمبر 2022

استقر سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه مع بداية تعاملات صباح الجمعة 11 نوفمبر 2022 لدى السوق السوداء، بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات البنوك التجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الطاقة والنفط السودانية، زيادة جديدة على أسعار البنزين اعتباراً من أمس الخميس 10 نوفمبر، وذلك تناسباً مع ارتفاع سعر النفط عالمياً.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة (المصارف التجارية)

سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في السودان في مستهل تعاملات اليوم نحو 571.91 جنيه متوسط ترجيحي في الصرافات مقابل 579.34 جنيه سوداني متوسط ترجيحي في المصارف التجارية.

سعر الدولار اليوم في السودان (السوق السوداء)

على الجانب الآخر حافظ سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة لدى السوق السوداء عند 580 جنيه سوداني للشراء، مقابل 582 جنيه سوداني للبيع.

تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السوداني كان قد أصدر منشور خاص بشراء وبيع موارد العملات الأجنبية، والذي سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، وهذا يتضمن النقد عبر الكاونتر، والشيكات السياحية وكل ما يدخل في حكمها.