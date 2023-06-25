سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 25 يونيو 2023، انخفاض طفيف في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا الحسكة.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8675 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8750 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 867,500 ليرة سورية اليوم الأحد 25 يونيو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 25 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 25 يونيو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9449 ليرة للشراء، و 9536 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2314 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2337 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2361 ليرة للشراء، مقابل 2384 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 12239 ليرة للشراء، مقابل 12353 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 342 ليرة للشراء، مقابل 347 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.