سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 7 مايو 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر أمام الدولار.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8475 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8575 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 847,500 ليرة سورية اليوم الأحد 7 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 7 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 7 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 9335 ليرة للشراء، و 9450 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2260 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2290 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2305 ليرة للشراء، مقابل 2335 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 11939 ليرة للشراء، مقابل 12088 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وجاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 432 ليرة للشراء، مقابل 439 ليرة للبيع.