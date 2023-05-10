سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 10 مايو 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8750 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8850 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 875,500 ليرة سورية اليوم الأربعاء 10 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 10 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 10 مايو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9584 ليرة للشراء، و 9699 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2333 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2363 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2381 ليرة للشراء، مقابل 2411 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

وصل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 12348 ليرة للشراء، مقابل 12497 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 446 ليرة للشراء، مقابل 454 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.