سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 12 أكتوبر 2022.. ارتفاع طفيف

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 12 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاع نسبي داخل السوق السوداء مقابل الليرة السورية، مع بداية تعاملات يوم الأربعاء 12 أكتوبر ليسجل 5030 ليرة للشراء، مقابل سعر 5080 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 4891 ليرة للشراء، و 4945 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في سوريا عند 1337 ليرة للشراء، و 1353 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1367 ليرة للشراء، و 1383 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

وجاء سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 254 ليرة للشراء، مقابل 258 ليرة للبيع.