سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 15 فبراير 2023.. صعود مستمر

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 15 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليواصل بذلك الدولار مسلسل الصعود بالرغم من ضعف مستويات العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء (السوق السوداء)

صعد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7000 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7150 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 700,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 15 فبراير

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 7498 ليرة للشراء، و 7663 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 15 فبراير

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1859 ليرة للشراء، مقابل 1902 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 15 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1904 ليرة للشراء، مقابل 1948 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 15 فبراير

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 9820 ليرة للشراء، مقابل 10039 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 15 فبراير

ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 226 ليرة للشراء، مقابل 233 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 15 فبراير

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 369 ليرة سورية للشراء، و 379 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.