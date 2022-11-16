سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 16 نوفمبر 2022

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 16 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

انخفضت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند 5210 ليرة للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار عند 5250 ليرة.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 16 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 5407 ليرة للشراء، و 5453 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1385 ليرة للشراء، و 1399 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 16 نوفمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1416 ليرة للشراء، مقابل 1430 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 16929 ليرة للشراء، مقابل 17084 ليرة للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 16 نوفمبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 211 ليرة للشراء، مقابل 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 278 ليرة سورية للشراء، و 282 ليرة سورية للبيع.