سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 19 أكتوبر 2022 وبقية العملات الأخرى

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 19 أكتوبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية، لترتفع الليرة بشكل طفيف لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاع طفيف مقابل الليرة السورية، وذلك مع بداية تعاملات يوم الأربعاء 19 أكتوبر في السوق غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 4930 ليرة للشراء، مقابل سعر 4960 ليرة للبيع.

يُذكر أنه في عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 4840 ليرة للشراء، و 4874 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في سوريا عند 1311 ليرة للشراء، و 1322 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1339 ليرة للشراء، و 1351 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 15896 ليرة للشراء، مقابل 16018 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 249 ليرة للشراء، و 252 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

بلغ سعر الدينار الأردني في سوريا اليوم عند 6970 ليرة للشراء، مقابل 7021 ليرة للبيع.