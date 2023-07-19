سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 19 يوليو 2023.. انهيار الليرة!

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 18 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك مع إعلان مصرف سوريا المركزي عن خفض جديد لسعر الليرة مقابل الدولار في نشرات المصارف والصرافة وسعر الحوالات.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 11050 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 11200 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,105,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9500 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 19 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 19 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 12404 ليرة للشراء، و 12578 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2945 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2988 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3016 ليرة للشراء، مقابل 3060 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 15625 ليرة للشراء، مقابل 15845 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 409 ليرة للشراء، مقابل 416 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.