سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 2 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 2 نوفمبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية بشكل طفيف لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وذلك مع بداية تعاملات يوم الأربعاء 2 نوفمبر بشكل طفيف في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5165 ليرة للشراء، مقابل سعر 5200 ليرة للبيع.

يُشار إلى أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 5100 ليرة للشراء، و 5140 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في سوريا عند 1373 ليرة للشراء، و 1385 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1404 ليرة للشراء، و 1416 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16671 ليرة للشراء، مقابل 16809 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 212 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

جاء سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 257 ليرة سورية للشراء، و 279 ليرة سورية للبيع.