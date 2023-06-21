سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 21 يونيو 2023، استقرار نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8800 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8875 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 880,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 21 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 21 يونيو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9603 ليرة للشراء، و 9690 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2344 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2367 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2394 ليرة للشراء، مقابل 2417 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 2394 ليرة للشراء، مقابل 2417 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 372 ليرة للشراء، مقابل 377 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

