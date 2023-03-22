سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 22 مارس 2023.. انتعاش الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 22 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

جاء ارتفاع الليرة السورية اليوم في إطار توقعات بتراجع قيمة الدولار عالمياً تحت ضغط من الأزمة المالية الأمريكية التي طالت مجموعة من البنوك وأدت لإفلاس بنكي "سيليكون فالي"، و "سيغنتشر".

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تراجع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الأربعاء في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7450 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7500 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 745,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 22 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 22 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 8021 ليرة للشراء، و 8080 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 مارس

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1983 ليرة للشراء، مقابل 1999 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 22 مارس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2026 ليرة للشراء، مقابل 2042 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 مارس

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10492 ليرة للشراء، مقابل 10571 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 22 مارس

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 239 ليرة للشراء، مقابل 243 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 22 مارس

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 389 ليرة سورية للشراء، و 394 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.