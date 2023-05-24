سجل سعر الدولار اليوم في سوريا ، الأربعاء 24 مايو 2023، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8700 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 460,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 24 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 24 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9265 ليرة للشراء، و 9378 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2294 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2324 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2340 ليرة للشراء، مقابل 2370 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 12146 ليرة للشراء، مقابل 12295 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 430 ليرة للشراء، مقابل 438 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

