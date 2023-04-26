سجل سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 26 أبريل 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء، وبذلك تسجل الليرة السورية خسائر جديدة مقابل الدولار.

يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية فيه إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7700 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7775 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 770,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 26 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 8450 ليرة للشراء، و 8538 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2040 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2063 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2095 ليرة للشراء، مقابل 2119 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 10857 ليرة للشراء، مقابل 10971 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 394 ليرة للشراء، مقابل 400 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.