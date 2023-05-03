سجل سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 3 مايو 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك تواصل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر أمام الدولار.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8250 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8350 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 825,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 3 مايو 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 3 مايو

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 9102 ليرة للشراء، و 9217 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2204 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2234 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2244 ليرة للشراء، مقابل 2275 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 11656 ليرة للشراء، مقابل 11805 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 421 ليرة للشراء، مقابل 428 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.