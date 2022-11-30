سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 30 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في مستهل تعاملات الأربعاء 30 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء (السوق السوداء)

افتتح سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء على ارتفاع جديد مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند سعر شراء 5600 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5650 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 5793 ليرة للشراء، و 5850 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1489 ليرة للشراء، مقابل 1505 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1522 ليرة للشراء، مقابل 1539 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 7877 ليرة للشراء، مقابل 7955 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 226 ليرة للشراء، مقابل 230 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 298 ليرة سورية للشراء، و 303 ليرة سورية للبيع.

من الجدير بالذكر الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.