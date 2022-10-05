سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 5 أكتوبر 2022.. ارتفاع طفيف

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 5 أكتوبر، ارتفاعاً طفياً مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السعر الرسمي)

يقول البنك المركزي السوري بأنه خفض سعر صرف العملة المحلية ليسجل 2814 ليرة سورية مقابل الدولار، ليقترب بذلك من سعره في السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار خلال أبريل الماضي، بينما كان السعر الرسمي لها من قبل حوالى 2500 ليرة سورية للدولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء في الأسواق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا داخل السوق السوداء أمام الليرة السورية، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر عند مستوى 4800 ليرة للشراء، مقابل سعر 4825 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء إلى 4782 ليرة للشراء، و 4812 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في سوريا عند 1276 ليرة للشراء، و 1285 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1304 ليرة للشراء، و 1314 ليرة للبيع.