سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 9 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 9 نوفمبر أمام الليرة مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية اليوم، في أسواق العاصمة دمشق، عند 5180 ليرة للشراء، مقابل سعر 5220 ليرة للبيع.

سعر الدولار الرسمي اليوم في سوريا

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

الجدير بالذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 9 نوفمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 5205 ليرة للشراء، و 5250 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الأربعاء 9 نوفمبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في سوريا عند 1377 ليرة للشراء، و 1390 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الأربعاء 9 نوفمبر

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1408 ليرة للشراء، و 1422 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الأربعاء 9 نوفمبر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16765 ليرة للشراء، مقابل 16919 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 9 نوفمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 211 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الأربعاء 9 نوفمبر

بلغ سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 277 ليرة سورية للشراء، و 281 ليرة سورية للبيع.