سجل سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 1 مايو 2023، انخفاض مؤقت في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك تتحسن الليرة السورية نسبياً مقابل الدولار.

جاء ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

هبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8050 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8150 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 805,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 1 مايو 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 1 مايو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 8870 ليرة للشراء، و 8986 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2147 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2177 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2190 ليرة للشراء، مقابل 2221 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 11357 ليرة للشراء، مقابل 11506 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 412 ليرة للشراء، مقابل 419 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.