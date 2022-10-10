سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 10 أكتوبر 2022

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 10 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا داخل السوق السوداء أمام الليرة السورية، مع بداية افتتاح يوم الاثنين 10 أكتوبر ليسجل 4890 ليرة للشراء، مقابل سعر 4920 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 10 أكتوبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 4740 ليرة للشراء، و 4774 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الاثنين 10 أكتوبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في سوريا عند 1300 ليرة للشراء، و 1311 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الاثنين 10 أكتوبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1328 ليرة للشراء، و 1340 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 10 أكتوبر

بلغ سعر الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 247 ليرة للشراء، مقابل 251 ليرة للبيع.