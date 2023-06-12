سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 12 يونيو 2023، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

حافظ سعر الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا الحسكة، وإدلب.

واستقر سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8900 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 890,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 12 يونيو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 12 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 12 يونيو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9566 ليرة للشراء، و 9678 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2375 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2405 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2422 ليرة للشراء، مقابل 2452 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 12550 ليرة للشراء، مقابل 12699 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 374 ليرة للشراء، مقابل 380 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.