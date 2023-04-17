انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 17 أبريل 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية فيه إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، انخفاضاً في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7475 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7525 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 747,500 ليرة سورية اليوم الاثنين 17 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 17 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 8211 ليرة للشراء، و 8271 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1992 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2009 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2032 ليرة للشراء، مقابل 2049 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 10543 ليرة للشراء، مقابل 10622 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 384 ليرة للشراء، مقابل 388 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.