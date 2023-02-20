سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 20 فبراير 2023

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الاثنين 20 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفي الوقت الحالي، تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7175 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7275 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 717,500 ليرة سورية اليوم الاثنين 20 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 20 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 7664 ليرة للشراء، و 7776 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 20 فبراير

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1912 ليرة للشراء، مقابل 1941 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 20 فبراير

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1950 ليرة للشراء، مقابل 1980 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 20 فبراير

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10120 ليرة للشراء، مقابل 10269 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 20 فبراير

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 232 ليرة للشراء، مقابل 237 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 20 فبراير

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 378 ليرة سورية للشراء، و 385 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.