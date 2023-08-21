سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 21 أغسطس 2023.. انخفاض الليرة!

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 21 أغسطس 2023، كم جديد مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 14650 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 14850 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,465,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8585 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

بينما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 10900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

