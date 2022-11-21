سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 21 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الاثنين 21 نوفمبر في السوق غير الرسمية (السوداء)، على نفس أسعار نهاية تعاملات أمس الأحد 20 تشرين الثاني.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء استقراراً مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، لتستقر عند سعر شراء 5300 ليرة، وسعر مبيع يبلغ 5340 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 حوالى 530,000 ليرة سورية.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 21 نوفمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 5434 ليرة للشراء، و 5480 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 21 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1409 ليرة للشراء، و 1423 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 21 نوفمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1440 ليرة للشراء، مقابل 1454 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 21 نوفمبر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 17202 ليرة للشراء، مقابل 17357 ليرة للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 21 نوفمبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 215 ليرة للشراء، مقابل 219 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 21 نوفمبر

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 283 ليرة سورية للشراء، و 287 ليرة سورية للبيع.