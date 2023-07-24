سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 24 يوليو 2023.. تماسك الليرة!

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 24 يوليو 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك مع إعلان مصرف سوريا المركزي عن خفض جديد لسعر الليرة مقابل الدولار في نشرات المصارف والصرافة وسعر الحوالات.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية انخفاضاً طفيفاً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 12150 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 12350 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,215,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 24 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9500 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 24 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 24 يوليو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 13512 ليرة للشراء، و 13740 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3236 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3292 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3334 ليرة للشراء، مقابل 3392 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 17282 ليرة للشراء، مقابل 17575 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 449 ليرة للشراء، مقابل 458 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.