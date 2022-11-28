سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 28 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في مستهل تعاملات الاثنين 28 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الاثنين (السوق السوداء)

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند سعر شراء 5525 ليرة،مقابل سعر بيع عند 5570 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 28 نوفمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 5728 ليرة للشراء، و 5780 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 28 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1471 ليرة للشراء، مقابل 1486 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 28 نوفمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1502 ليرة للشراء، مقابل 1517 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 28 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 7793 ليرة للشراء، مقابل 7865 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 28 نوفمبر

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 223 ليرة للشراء، مقابل 227 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 28 نوفمبر

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 295 ليرة سورية للشراء، و 299 ليرة سورية للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.