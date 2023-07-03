شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 3 يوليو 2023، ارتفاع نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا حلب.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9000 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9100 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 900,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 3 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 3 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 3 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9820 ليرة للشراء، و 9934 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2401 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2431 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2448 ليرة للشراء، مقابل 2479 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وجاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 12697 ليرة للشراء، مقابل 12846 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 343 ليرة للشراء، مقابل 349 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.