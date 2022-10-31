سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 31 أكتوبر 2022 وبقية العملات الأخرى

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 31 أكتوبر استقراراً مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وذلك مع بداية تعاملات يوم الاثنين 31 أكتوبر في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5180 ليرة للشراء، مقابل سعر 5220 ليرة للبيع.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 5149 ليرة للشراء، و 5194 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في سوريا عند 1377 ليرة للشراء، و 1391 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1408 ليرة للشراء، و 1422 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16731 ليرة للشراء، مقابل 16885 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

وصل سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 213 ليرة للشراء، و 216 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

سجل سعر الدينار الأردني في سوريا اليوم عند 7324 ليرة للشراء، مقابل 7389 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الاثنين 31 أكتوبر

سجل سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 276 ليرة سورية للشراء، و 281 ليرة سورية للبيع.