سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 7 أغسطس 2023.. انخفاض الليرة!

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الأثنين 7 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكانت الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار إلى 13500 ليرة، إلا أنها عادت للتماسك مرة أخرى أمام العملة الخضراء وباقي العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية،مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع الدولار الأمريكي للصعود مجدداً.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 11700 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 11800 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,170,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

شهد متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8542 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

بينما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 7 أغسطس في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 7 أغسطس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 12877 ليرة للشراء، و 12992 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3119 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3149 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3182 ليرة للشراء، مقابل 3213 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 16516 ليرة للشراء، مقابل 16665 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 432 ليرة للشراء، مقابل 437 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.