سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 7 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 7 نوفمبر على استقراره مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية استقراراً، وذلك مع بداية تعاملات يوم الاثنين 7 نوفمبر في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5170 ليرة للشراء، مقابل سعر 5210 ليرة للبيع.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 7 نوفمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 5132 ليرة للشراء، و 5177 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الاثنين 7 نوفمبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في سوريا عند 1375 ليرة للشراء، و 1388 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الاثنين 7 نوفمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1405 ليرة للشراء، و 1419 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الاثنين 7 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16685 ليرة للشراء، مقابل 16839 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 7 نوفمبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 211 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الاثنين 7 نوفمبر

استقر سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 276 ليرة سورية للشراء، و 280 ليرة سورية للبيع.