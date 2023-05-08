سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 8 مايو 2023.. انهيار الليرة

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 8 مايو 2023، ارتفاعاً كبيراً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر أمام الدولار.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8700 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 860,500 ليرة سورية اليوم الاثنين 8 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 8 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 8 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9473 ليرة للشراء، و 9588 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2293 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2323 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2339 ليرة للشراء، مقابل 2369 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 12115 ليرة للشراء، مقابل 12264 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وجاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 438 ليرة للشراء، مقابل 446 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.