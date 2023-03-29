سعر الدولار اليوم في سوريا الاربعاء 29 مارس 2023

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الأربعاء 29 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

حافظ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الأربعاء على استقراره في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7500 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7550 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 750,500 ليرة سورية اليوم الأربعاء 29 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 29 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 8124 ليرة للشراء، و 8183 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 29 مارس

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1996 ليرة للشراء، مقابل 2012 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 29 مارس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2041 ليرة للشراء، مقابل 2057 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 29 مارس

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10561 ليرة للشراء، مقابل 10640 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 29 مارس

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 241 ليرة للشراء، مقابل 244 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 29 مارس

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 390 ليرة سورية للشراء، و 394 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.