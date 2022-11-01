سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 1 نوفمبر مقابل الليرة مع مطلع التعاملات الصباحية بشكل طفيف لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وذلك مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء 1 نوفمبر في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5140 ليرة للشراء، مقابل سعر 5175 ليرة للبيع.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 5074 ليرة للشراء، و 5113 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في سوريا عند 1367 ليرة للشراء، و 1379 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1397 ليرة للشراء، و 1409 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16595 ليرة للشراء، مقابل 16733 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 211 ليرة للشراء، و 214 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

سجل سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 274 ليرة سورية للشراء، و 278 ليرة سورية للبيع.