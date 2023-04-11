شهد سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 11 أبريل 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

تسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، استقرار نسبي في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء وصل إلى 7450 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7615 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 754,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 8207 ليرة للشراء، و 8294 ليرة للبيع.

كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2011 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2034 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2051 ليرة للشراء، مقابل 2074 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

كما استقر سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية عند 389 ليرة للشراء، مقابل 395 ليرة للبيع.

يُذكر إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.