سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. ارتفاع تاريخي

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 11 أكتوبر، ارتفاعاً كبير ليصل لأعلى رقم تاريخي مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا داخل السوق السوداء أمام الليرة السورية، مع بداية افتتاح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر ليسجل 4960 ليرة للشراء، مقابل سعر 5000 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 4804 ليرة للشراء، و 4848 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في سوريا عند 1318 ليرة للشراء، و 1332 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1348 ليرة للشراء، و 1361 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

وصل سعر الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 251 ليرة للشراء، مقابل 255 ليرة للبيع.