سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 14 فبراير 2023.. صعود الدولار

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الثلاثاء 14 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصعد بذلك الدولار مرة أخرى بالرغم من ضعف مستويات العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء (السوق السوداء)

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء في عموم المحافظات السورية، ليسجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 6725 ليرة، مقابل سعر بيع عند 6825 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 672,500 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 14 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 7215 ليرة للشراء، و 7328 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14 فبراير

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1795 ليرة للشراء، مقابل 1824 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 14 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1829 ليرة للشراء، مقابل 1859 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14 فبراير

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 9485 ليرة للشراء، مقابل 9634 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 14 فبراير

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 218 ليرة للشراء، مقابل 223 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 14 فبراير

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 355 ليرة سورية للشراء، و 362 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.