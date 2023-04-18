ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 18 أبريل 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية فيه إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، ارتفاعاً في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7525 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7575 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 752,500 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 18 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 8235 ليرة للشراء، و 8295 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2013 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2029 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2046 ليرة للشراء، مقابل 2063 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 10638 ليرة للشراء، مقابل 10717 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وصل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 386 ليرة للشراء، مقابل 390 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.