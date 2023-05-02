شهد سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 2 مايو 2023، ارتفاع جديد في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك تواصل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر مقابل الدولار.

جاء ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8150 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8250 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 815,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 2 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 8946 ليرة للشراء، و 9061 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2173 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2203 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2216 ليرة للشراء، مقابل 2246 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 11496 ليرة للشراء، مقابل 11645 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 417 ليرة للشراء، مقابل 424 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.