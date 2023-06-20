سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 20 يونيو 2023.. انهيار الليرة

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 20 يونيو 2023، انخفاض نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8875 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8950 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 887,500 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 20 يونيو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 20 يونيو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9697 ليرة للشراء، و 9784 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2368 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2391 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2414 ليرة للشراء، مقابل 2437 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 12493 ليرة للشراء، مقابل 12606 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 374 ليرة للشراء، مقابل 380 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

