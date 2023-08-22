سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 22 أغسطس 2023.. تماسك الليرة!

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 22 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاضاً طفيفاً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، رغم تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 14550 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 14750 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,455,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك